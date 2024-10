× Erweitern Fotos: Universal Music, M. Rädel Lady Gaga Lady Gaga ist eine DER Hyperpop-Künstler*innen überhaupt

Expand Foto: www.schwuz.de Kopie von Kopie von Kopie von KARAOKE (1280 x 720 px) - 1

Hier kannst du Ende Oktober „deine innere Gaga“ freilassen und im SchwuZ (Rollbergstraße 26) in Neukölln zeigen, was du draufhast in Sachen Karaoke.

Zum Singen und Posen gehören natürlich auch die passenden Klamotten, deswegen gibt es zudem einen „Gaga Costume Contest“, der die Outfits der stimmstarken Jazzerin, Rockerin und Popperin feiert. Los geht es am 25. Oktober schon um 20 Uhr. Die Party, das Konzert geht ab 23 Uhr dann über in die nächste Veranstaltung, die Party „VROOM VROOM“, die sich auf Hyperpop konzentriert. Passt doch!

25.10., „Holy Karaoke Concert: Lady Gaga“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 20 Uhr

