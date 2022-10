Hommage an Dante – Burak Özdemir & Musica Sequenza

× Erweitern Foto: Yoann Pisterman Burak

Burak Özdemir Der der türkischstämmige queere Künstler Burak Özdemir, geboren 1983 in Istanbul, steht zusammen mit dem Ensemble Musica Sequenza für zeitgemäße Klassikmusik

Am 20. Oktober laden Burak Özdemir & Musica Sequenza in die Berliner Philharmonie ein, um mit „INFERNO – Eine Hommage an Dante“ zu begeistern.

„Der Geist und die Sinnlichkeit, die wir in dieser Musik hören, berühren unsere Herzen, ohne zu altern. Es enthält etwas Wildes, Rohes und Zeitloses unserer Natur“, so der türkischstämmige queere Künstler Komponist, Fagottist, Choreograf und Regisseur Burak Özdemir.

Es sei „ein abenteuerliches Konzertprogramm italienischer Renaissance- und Frühbarockmusik, von Dante Alighieri inspiriert“. Los geht es im Kammersaal der Philharmonie um 20 Uhr.

20.10., INFERNO, Philharmonie, Kammersaal, Herbert-von-Karajan-Straße 1, S+U Potsdamer Platz, 20 Uhr, hier gibt es Karten