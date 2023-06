Queerphober Angriff mit Pfefferspray

× Erweitern Foto: www.facebook.com/TipsyBear Tipsy Bear

Maneo

Im recht queeren Prenzlauer Berg kam es am Wochenende zu einem queerphoben Angriff auf das Personal einer der dortigen LGBTIQ*-Bars. Die Polizei ermittelt.

Auf Social Media ist zu lesen, was passiert sein soll: „Vor Ladenschluss wurde zwei Personen von unserem Barpersonal mitgeteilt, dass sie nicht eintreten dürften, da unsere Mitarbeiter der Meinung waren, dass sie sich dem Raum nicht respektvoll näherten. Sie fingen schnell einen Streit an, gingen nach draußen und kamen dann mit zwei Freunden wieder herein. Unsere Mitarbeiter versuchten hinter der Bar zu deeskalieren und sie zum Verlassen zu bewegen.“ Dann kam es zur Eskalation: „Anschließend wurde das Personal mit homophoben Beleidigungen beschimpft. Die eine Person griff das Personal illegal mit Pfefferspray an der Bar an. Die Angreifer flüchteten alle vom Tatort und rannten die Straße entlang.“

„Wir sind dankbar, dass die Polizei und ein Krankenwagen schnell reagierten und Unterstützung leisteten. Und wir sind besonders für unsere Gäste da, die uns die ganze Nacht über geholfen haben. Die Schritte, die wir unternehmen. Das Hassverbrechen wurde bereits bei der Polizei angezeigt und wir werden die Sache weiterhin bei der Polizei verfolgen.“

Das Team lässt sich aber nicht einschüchtern. „Entschlossen werden wir bei Tipsy Bear weitermachen, um weiterhin für unsere Vision einer sichereren Welt für queere Menschen zu kämpfen und Versuche, uns zu Fall zu bringen, zurückweisen.“

Tipsy Bear, Eberswalder Str. 21, U Eberswalder Straße, www.tipsybearberlin.com