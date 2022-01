„HOMOSURREALISM @ PRIDE ART Berlin“

× Erweitern Fotos: M. Rädel Berlins populärste lebende Kunst: Joko Koma und Maria Psycho

Bild: Ron Kibble

Am 29. und 30. Januar kommt man in Lichtenberg dank Jack Sanders und Lars Deike in den Genuss außergewöhnlicher Kunst.

Die Eröffnung von „HOMOSURREALISM“ ist am 29.1. zwischen 15 und 22 Uhr, am Vortag findet von 20 bis 22 Uhr „LIVE NUDE DRAWING“ von Daniel M. Schmude statt: Aktmalerei! Die zweitägige Ausstellung widmet sich dem surrealistischen Element in der queeren Kunstwelt.

Zu sehen sind Werke von Künstlern wie Gio Black Peter, Ron Kibble, Michael Rädel, Lars Deike und Jack Sanders, Musik kommt von A Boy Named Pony, Filmkunst gibt es dank Kenneth Anger und Wes Hurley ebenso. Wunderbar!

Gastgeber Lars Deike muss umziehen! „Ich suche neue Räume. Zunächst erst mal natürlich ein Atelier, in dem ich weiterarbeiten kann, in dem ich Platz habe. Das kann alles Mögliche sein – eine kleine Fabrikhalle, Kellergewölbe, eine Ladengalerie oder auch eine andere Atelier-Gemeinschaft – es muss nur bezahlbar sein. Es darf gern in der City nach sein, darf aber auch raus aus Berlin ins direkte Umland gehen ... wunderbar wäre es natürlich, wenn die neuen Räume auch wieder die Möglichkeit von Gruppenausstellungen und anderen Events hergeben würden.“ Bitte wendet euch direkt an Lars Deike, wenn ihr eine Immobilie habt oder eine Idee: 0177 890 8000, www.facebook.com/deike.de, www.gaesteliste.net

28. – 30.1., „LIVE NUDE DRAWING“ und „HOMOSURREALISM“, Wiesenweg 1 – 4, Ostkreuz (und etwas laufen), prideart.eu