Bärenparty mit La Schmock

Foto: M. Rädel Metropol Gebaut wurde der Tanztempel (frühere Namen: Theater am Nollendorfplatz, Neues Schauspielhaus und Goya) 1905/1906

Am 29. Dezember legt Sänger Paul Middleton bei der „Honeypot XXL“ im Metropol am Nollendorfplatz musikalisch los. Das natürlich nicht alleine, sondern unter anderem zusammen mit DJ La Schmock und Andy RX (Mr. Bear Germany 2024).

Auf Facebook freut sich das Team der bärigen Party: „Mit Honeypot XXL lassen wir es schon vor Silvester so richtig krachen! Im legendären Klub Metropol wird auf zwei Floors zu Pop, Rock, Disco, House und Techno getanzt.“

La Schmock: „Es gibt natürlich Gesetze und Taktiken, wie du die Leute dahin bringst, dass sie abgehen und anfangen zu schreien. Ich spiele einfach das, worauf ich gerade stehe und was die Leute pusht. Da können ganz neue Sachen dabei sein, die ich noch am Nachmittag gekauft habe, oder Songs, die schon älter, aber einfach gut sind. Auf jeden Fall kann ich keine Tracks spielen, die ich mir übergehört habe“, verriet er uns einmal im Interview. Der Wahl-Berliner DJ produziert auch feinste Musik, Elektro mit einer großen Prise Italo Disco. Als Einflüsse nennt der Queer unter anderem „80ies Synthie und Pop, Disco, New Jack Swing und House“.

29.12., „Honeypot XXL“, Metropol, Nollendorfplatz 5, U Nollendorfplatz, 22 Uhr