Hooray! Hooray! „46 Jahre SchwuZ – die große Jubiläumsparty“

Foto: M. Rädel Irrenhouse Miss Ivanka T. ist in dieser Nacht das „SchwuZ-Geburtstagsshowgurrl“ und führt durch die Party

Wir gratulieren zu „46 Jahre SchwuZ“! Die große Jubiläumsparty steigt kommenden Samstag, mit dabei sind unter anderem Newcomer wie Christina Dior, Toylette Paypr, Hayzel Butt, Daniela Candela, Jessa Face und auch Obertunte aka. Jona Gold vom schönen Bodensee.

Mitfeiern und das Publikum erfreuen werden aber auch die Queers, die schon etwas länger dabei sind. Zum Beispiel DJ PomoZ und Dragqueen Anna Klatsche.

46 Jahre, eine stolze Zahl für einen Klub! Wir freuen uns, dass das SchwuZ weiterhin erfolgreich ist und auch ein Ort der Begegnung für die ganz jungen Queers ist. Der aktuelle Standort passt dann auch hervorragend, ziehen die, die neu nach Berlin kommen, doch meist nach Neukölln, da andere Kieze einfach unbezahlbar geworden sind.

× Erweitern Foto: M. Rädel Blondie Auch Blondie traten einst im SchwuZ auf

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Auch Gitti und mikki_p feiern hier gerne

Ja, der größte queere Szeneklub Berlins hat schon viele Umzüge hinter sich, erst seit 2013 empfängt #mensch in Neukölln. Zuvor war der Mehringdamm die Heimat, los ging es allerdings 1977 in Rosa von Praunheims Filmatelier in der Dennewitzstraße, als Klub dann in der Kulmer Straße. Musikalisch ist das SchwuZ breit aufgestellt: Indie, Elektro, Pop, Eurodance, Hip-Hop, House und Disco, alles wird gespielt. Das freute auch schon Gäste wie Jean Paul Gaultier, Betty BücKse, Wolfgang Joop sowie Erasure. Aber ist die Location „nur“ ein Partyort? Nein. Hier finden regelmäßig Community-Veranstaltungen politischer Natur statt, Blondie und Rick Astley gaben hier schon Konzerte. 2020 wurde das SchwuZ mit dem Respektpreis ausgezeichnet. Auf die nächsten 46!

18.11., „46 Jahre SchwuZ – die große Jubiläumsparty“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr