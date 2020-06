Pure Lebensfreude in Neukölln

× Erweitern HORSE Der Mann, der da klatscht, ist übrigens Giorgio Moroder

Foto: M. Rädel HORSE

Das ist es, was wir brauchen! Italo Disco in einer angesagten Bar in einem coolen Bezirk.

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gelten natürlich weiterhin, das ist auch gut so, trotzdem kann man in dieser queeren Lokalität, diesem „Pub, dieser Spelunke, dieser Schwulenbar“ (Eigenbeschreibung auf Facebook) Community- und Musik-Spaß haben – fast wie vor „Corinna“ ...

Am Samstag lockt hier die discoide Beschallung die Nachtschwärmer in die angenehm-alternativen Räumlichkeiten: Italo Disco.

Kitsch und Bass Drums in einem klasse Treff für Hipster, Künstler und sympathische Chaoten mitten in Neukölln. Wir lieben! Und wer (noch) nicht hin will, der kann dem Team durch Spenden helfen: www.gofundme.com/f/horse-riding-over-corona.

20.6., HORSE, Allerstraße 3, U Leinestraße, 22 Uhr, www.facebook.com/horseberlin