Im Prince Charles: „Horse Meat Disco“

Foto: M. Rädel Horse Meat Disco "Let's feel #DiscoGood"

Nur noch wenige Wochen, dann kann man schön zu Disco und High Energy abgehen, zentral in Berlins Zentrum, cool im Klub Prince Charles. Am 9. Juli ist es ab 23 Uhr so weit.

„I feeeel loooooove“ **: Seit 2009 bereichert die Disco- und High-Energy-Party Horse Meat Disco das Nachtleben Berlins. Ursprünglich gestartet ist die queere Sause mit dem Fokus auf Klubmusik der 1970er- und 1980er-Jahre (also eher kein Boney M., dafür Patrick Cowley *** ...) im Jahr 2003 in London. Mittlerweile gibt es LPs (Vinyl muss sein) und auch DJ-Sets der „HMD“ auf bekannten Mittelmeerinseln ... Angekündigte DJs für den 9. Juli sind unter anderem Luke Howard, Touché und James Hillard.

9.7., Horse Meat Disco, Prince Charles, Prinzenstr. 85 F, U Moritzplatz, 23 Uhr, www.horsemeatdiscoberlin.com

** Donna Summer wird hier gerne gespielt

*** Der 1950 geborene Musiker machte Disco, tanzbare Musik für Pornos und er gilt als DIE Inspiration für die Pet Shop Boys. Patrick Cowley lebte ab Anfang der 1970er in San Francisco und beschäftigte sich begeistert mit Synthesizern und der Musik, die man mit diesen damals noch recht neuen Geräten machen konnte. In der damaligen Homo-Welthauptstadt traf er dann auch auf den queeren Sänger Sylvester, Patrick arbeitete aber auch solo höchst erfolgreich und landete zusammen mit Paul Parker große Klubhits.