„HOST“ am Mehringdamm

× Erweitern Party

UnterTage

Am 28. Januar freut sich die Truppe von der Party „HOST – Yes We Can“ auf dich. Los geht es um genau eine Minute vor Mitternacht.

Eine neue Party in einer coolen Location an einem DER Kreuzberger Szenekieze, dem Mehringdamm – Heimat von queeren Adressen wie der Bar Rauschgold oder dem BKA Theater.

Angekündigt für die kommende HOST, für die letzte Samstagnacht im Januar werden Andrew Moore, Felix FX aus dem KitKatClub, Marc Lange (ebenfalls aus dem Kitty) und RUBI. Mehr zur Party gibt es hier auf Instagram: www.instagram.com/hostberlin

28.1., HOST, UnterTage, Mehringdamm 32, U Mehringdamm, 23:59 Uhr, thehost.party