Dit is' aber schön!

Die retro-trendige Deckenleuchte GLOBO

Gerade in Berlin hat #mensch es leicht, seine Wohnung interessant und von verschiedenen Epochen inspiriert einzurichten. Hier gibt es Floh- und Antikmärkte zuhauf und vor allem auch Menschen, die sich für kleines Geld (oft) davon trennen wollen. Und Läden wie das „Hotel ULTRA“ in Berlin-Mitte. Und das „Hotel ULTRA“-Team setzt auf #PedroAlmodovar.

Via E-Mail macht es uns auf seine neueste Idee aufmerksam: Sich einrichten wie in einem Film des spanischen Regisseurs.„Für Pedro Almodóvar ist Kunst nie nur Dekoration. Er hat es geschafft, seine ganz eigene Charakteristik zu entwickeln und setzt diese gekonnt in seiner gesamten Filmografie ein. Diese Charakteristik basiert unter anderem auf der besonderen Szenerie, die durch seine Umgebungen erzeugt wird. Die Elemente, die in den Häusern der Protagonisten seiner Filme auftauchen, erzählen uns ebenso viel über die Charaktere und ihre Konflikte wie die Zeilen der Drehbücher.“ Und Möbel, die aus einem seiner Filme stammen könnten, bekommst du nun in der Torstraße 155 nahe des U-Bahnhofs Weinmeisterstraße. www.hotelultra.de