„House of Pride“ im Ritter Butzke

Katy Bähm schaffte den Sprung ins TV, unterstützt aber weiter die Community

Mikey Woodbridge

Am 22. Juli steigt im coolen Klub Ritter Butzke die CSD-Party Berlins, das „House of Pride“ mit TV-Stern Katy Bähm, Dragqueen Fixie Fate (großes Bild ganz oben) und einer Show von Miss Envy Peru.

Freuen kannst du dich auch auf unter anderem DJ Marc Miroir von der „MEMBERS“, Sänger*in Mikey Woodbridge, Entertainerin, Dragqueen und Reality-TV-Persönlichkeit Courtney Act, auf die Dragqueens Jewels und die LGBTIQ*-Aktivistin Gloria Viagra.

Im Sommer gedenkt die Szene alljährlich mit ihren CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit den Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street 1969 in New York. Nachdem sich damals mutige Queers in der Szene-Bar „Stonewall Inn“ tagelang aus Protest gegen andauernde Polizeirazzien verschanzt hatten, ging alles los, was wir heute feiern. Partys wie „House of Pride“ sind ein klasse Outro aus einem queeren Demotag!

22.7., „House of Pride“, Ritter Butzke, Ritterstr. 24 – 26, U Moritzplatz, 21 Uhr