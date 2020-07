Huch, eine Party?!

× Erweitern House of Weekend

Foto: M. Rädel GMF, Blick auf Berlin-Mitte nachts Vor einigen Jahren residierte hier die Party GMF

Heute kann man über den Dächern Berlins mitten in Berlin-Mitte abfesten! Open Air! Jede Menge Dancefloor und nicht zu heiße Frischluft sind garantiert. **

Ab 18 Uhr versorgen dich DJ Mekzim und DJ Nvelope im House of Weekend mit dem Besten der 1990er, der 2000er sowie „Disco Classics, House, Black, Hip-Hop, Rock und Pop“.

SNAP!

Oha, eine wilde Mischung. Aber immerhin eine Party und endlich ein Anlass, auf all die Sorgen zu pfeifen und zu unterschiedlichster Musik diverser Genres abzugehen. Und das alles in einer klasse Location hoch über der Hauptstadt. Schon der Blick lohnt einen Besuch.

17.7., Back to the 90s Rooftop Edition, House of Weekend, Weekend Rooftop Club, Alexanderstraße 7, S/U Alexanderplatz, 18 Uhr, 30 Euro Eintritt inklusive 20 Euro Getränkeverzehr

** Wir empfehlen eine Jacke