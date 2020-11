Huch, es wird ledrig!

Veranstalter Olaf Hartmannsgruber lädt ein: „Trotz der aktuellen Situation versuchen wir unsere Veranstaltungen wie gewohnt umzusetzen. Natürlich unter Einhaltung aller aktuell geltenden Regeln.“

Am 6.11. wird die Pussycat Bar in der Kalckreuthstraße 7 ab 20 Uhr wieder zum Treff aller Raucher, die auf Machos und Bärte stehen.

„Berlins only Gay Cigar Salon. Jeden ersten Freitag im Monat der Treffpunkt für alle Zigarren oder Pfeifenraucher und deren Freunde. Newcommers very welcome! Cooler Social mit einer guten Auswahl an Zigarren“, so Olaf Hartmannsgruber.

Un am 8.11. hat Herr Hartmannsgruber auch etwas Tolles vor: „Zum BLACKWEEKEND haben wir ein ganz besonderes Highlight. Schmeißt euch ins Leder und kommt zu einer exklusiven Führung durch Berlins aktuelle TOM-OF-FINLAND -Made-in-Germany-Ausstellung (wir berichteten). Dies ist eine geschlossene Veranstaltung außerhalb der regulären Öffnungszeiten mit limitiertem Zugang und freiem Eintritt und nur auf Reservierung für BLACKWEEKEND Teilnehmer ... “ male.space/art-events

Einen Tag zuvor, am 7.11., steigt das „LEATHER DINNER“. „Immer zum BLACK WEEKEND am Samstagabend um 19:30 Uhr, laden wir dich ein zu einem exklusiven LEATHER DINNER in einem gehobenen Restaurant. Das ganze mit anderen Männern in full Gear“, freut sich Olaf schon.

www.male.space