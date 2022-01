Alle Farben, HUGEL, Aliens und ein Sportvideo

× Erweitern Alle Farben und HUGEL

Foto: M. Rädel Alle Farben House? Eurodance? Pop? Egal! Alle Farben macht einfach klasse (Tanz-) Musik.

Alle Farben kommt zurück! Und tut dies zusammen mit HUGEL aus Marseille, Frankreich, der uns 2018 mit „Bella ciao“ einen DER Sommerhits schenkte. Jetzt steht „Castle (feat. FAST BOY)“ in den Startlöchern, die Charts zu erobern.

Eine klasse Eurodance-Nummer, die sofort ins Ohr und in die Beine geht. Und ein Sportvideo dazu gibt es auch ...

Angefangen hat der 1985 in Berlin geborene Musiker Alle Farben in der queeren Klubwelt. Und auch jetzt, mit Charthits wie „Please Tell Rosie (feat. YouNotUs)“, „She Moves (feat. Graham Candy)“, „Bad Ideas“, „Fading“ (zusammen mit ILIRA) sowie „Supergirl (feat. Anna Naklab & YouNotUs)“ im Gepäck, ist er immer noch ein Teil der queeren Community, unterstützt die CSDs und ist ein Star zum Anfassen. www.alle-farben.com