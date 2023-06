Widmet sich Berlin: das Humboldt Forum

× Erweitern Foto: M. Rädel Berlin, Humboldt Forum Umstritten bis zuletzt, aber inhaltlich und architektonisch eine Bereicherung für die Kulturstadt Berlin!

Foto: M. Rädel Humboldt Forum 2023 Nachempfunden ist der Bau halbseitig dem originalen Prachtbau (ab 1443 wurde an dem Berliner Schloss / Königlichen Schloss gebaut), das das DDR-Regime 1950 sprengen ließ

Das „Berliner Schloss“ widmet sich der Stadt, in der es steht. Moderne Kunst und Pop-Art treffen hier auf Klassik, den Lustgarten, Barockes und den Dom. Die interaktive Ausstellung „BERLIN GLOBAL“ befindet sich im 1. OG.

Das erwartet dich: „BERLIN GLOBAL zeigt, wie die Stadt und ihre Menschen mit der Welt verbunden sind. Im ersten Obergeschoss des Humboldt Forums wird die Ausstellung Berlin als Teil einer vielfältig vernetzten Welt zeigen. Sie erzählt, wie die Stadt, ihre Menschen und von ihr ausgehende Geschehnisse die Welt verändert haben, und wie zugleich globale Ereignisse auf Berlin wirken – damals wie heute“, so das Team der Kulturstätte auf der Homepage des Humboldt Forum über die aktuelle Ausstellung.

Es sei ein „zeitgemäßer Blick auf die Stadt und ihre weltweiten Verbindungen auf 4.000 Quadratmetern“. Und der hat es in sich! „Die einzelnen Themenräume der Ausstellung erzählen von Revolution, Freiraum, Grenzen, Vergnügen, Krieg, Mode und Verflechtung. Aspekte, die sich auch in anderen Metropolen finden lassen, doch in dieser Kombination exemplarisch für die Stadt Berlin sind. Abwechslungsreich und immer wieder überraschend führen raumgreifende Installationen und atmosphärische Inszenierungen in unterschiedliche Themenwelten, in denen sich die Vielfalt Berlins widerspiegelt.“ Ein Besuch sei jedem, jeder ans Herz gelegt! Und wenn #mensch dann schon mal drin ist: Der Blick vom Café oben auf dem Dach über Berlin ist einfach großartig! www.humboldtforum.org