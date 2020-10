Heute, heute! ♂️ HustlaBall

× Erweitern HustlaBall

Foto: sergej

Ja, richtig gelesen, der HustlaBall findet statt. Aber aufgrund der notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nur virtuell.

Heute wird ab 22 Uhr aus dem KitKatClub live übertragen. Für knackige Beats und wummernde Bässe sorgen werden DJ Asaf Dolvev, DJ Redtomcat und Samuel D. – ob es auch vollerotisch wird, war bei Redaktionsschluss nicht zu erfahren. Denn eigentlich ist der HustlaBall ja eine Porno-Erotik-Sex-Party inklusive Pornopreisvergabe. Der Termin fürs nächste Mal steht schon fest, 2021 wird es am 22. Oktober so weit sein. Wir drücken die Daumen!

Foto: staxus Denis Reed 2009 war Denis Reed (1985 – 2016) dabei

Über den HustlaBall

Seit 2003 ist er eine feste Größe im Berliner und auch in manchem bundesweiten Partykalender.

Ein hedonistisches Vergnügen mit Preis-Gala, ein testosterongeladenen Reigen zu vollelektronischer Musik, entstanden 1998 in New York als eine Party der auf rentboy.com inserierenden Sexarbeiter. Schnell wurde es eine sexgeladene Tanzparty für alle Arten Mann. Meist bekam der Klubber mehr als nur eine Nacht, man bekam ein ganzes Wochenende, das HustlaBall Circuit Party Weekend mit kernigen Männern und Stars wie Spencer Reed, DJ Micky Friedmann, Johan Volny, Hans Berlin und Vadim Romanov in verschiedenen Klubs. www.hustlaball.de