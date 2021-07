Hybrides und queeres Filmfestival

× Erweitern Fotos/Grafik: Facebook / xposedfilmfestival xposedfilmfestival

XPOSED International Queer Film Festival Das Festival erfreut vom 11. bis 15. August

Was wäre der Sommer ohne Filmfestivals? Und was wäre die Filmwelt ohne Kinos? Du kannst dich freuen, wir haben sehr gute Nachrichten vom XPOSED INTERNATIONAL QUEER FILM FESTIVAL.

Auge, Sehen Neues Futter für deine Augen wird es auch geben. Noch bis zum 16. Juli können Filme beim „7. QUEER SHORT FILM FUND“ eingereicht werden, es locken Geldpreise und Gutscheine, filmfund@xposedfilmfestival.com

„Nachdem das Festival letztes Jahr komplett ausfallen musste, war uns für 2021 klar: XPOSED kehrt zurück“, verraten die Festivalleiter*innen Bartholomew Sammut und Merle Groneweg. „Der Austausch mit unserer Community ist ein Herzstück des Festivals. Deshalb möchten wir alle Chancen nutzen, um direkte Begegnungen zu ermöglichen und nicht ausschließlich online stattzufinden. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass uns die Sommerzeit mehr Möglichkeiten für ein Zusammenkommen unter Beachtung aller Schutzmaßnahmen bietet – beispielsweise im Freiluftkino. Deshalb möchten wir die 15. Ausgabe von XPOSED im Berliner Sommer veranstalten!“

Für die diesjährige Ausgabe dieses Highlights für alle LGBTIQ*-Cineasten sind rund 30 Filmvorführungen in Berliner Kinos geplant, ergänzend kommen noch mindestens 10 Online-Screenings dazu. „Bei der 15. Edition von XPOSED wird es sich aufgrund des Ausfalls des Festivals 2020 um eine besondere Ausgabe handeln, an der bereits seit Herbst 2019 gearbeitet wird. So besteht das Programm nicht nur aus den bisher meisten Kurzfilmen seit Anbeginn des Festivals, sondern räumt der Leidenschaft für das Archiv erneut einen dezidierten Platz ein“, verrät das Team dazu. www.xposedfilmfestival.com