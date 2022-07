ICONS ★ Revier Südost

× Erweitern Foto: M. Rädel Revier Südost

Queere Kultur und Drag-Spaß mitten in Berlin-Schöneweide, im etwa durch den Subaermarkt populären Revier Südost. Am Sonntag steigt hier das „ICONS Drag Event“, das für nur 5 Euro Eintritt Stars wie Absinthia Absolut präsentiert.

Mit dabei in der Flankebar in der Schnellerstraße 137 auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei ist auch DJ und Producer Larry Tee, der einst RuPauls Charthit „Supermodel (You Better Work)“ schrieb und einer DER Umtriebigen des queeren Avantgarde-Undergrounds ist. Mode, Partys, Musik, dieser Mann kann alles.

Los geht es am 10.7. um 15 Uhr, ab 16 Uhr beginnen die Shows mit Sternen wie Buba Sababa, Karlie Kant sowie Türkish Delight und eben Absinthia Absolut, bis 22 Uhr sorgen dann noch DJs und die Hosts Morgan Wood und Larry Tee für Entertainment. Über Absinthia: Mai 2014 ging es los mit der Travestie. Inzwischen ist Absinthia eine gefeierte Influencerin mit TV-Erfahrung. „Da ich ein unglaublich gemütlicher Mensch bin, nutze ich im Sommer jeden Sonnenstrahl, um auf Wiesen zu liegen und meine Comics zu lesen. In aktiveren Zeiten radel ich gerne durch Potsdam oder schwimme in einem der vielen Seen“, verriet uns Madonna-Fan Absinthia Absolut einmal im Interview. 2022 machte sie mit bei Rosa von Praunheims Film „Rex Gildo – Der letzte Tanz“.