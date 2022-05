IDAHOBIT im Zoo Palast: „Firebird“

× Erweitern Foto: Salzgeber Peeter Rebane und Tom Prior „Firebird“

Salzgeber lädt am 17. Mai zu einem wichtigen queeren Happening ein, der Film „Firebird“ wird in Anwesenheit der Schauspieler Peeter Rebane, dem ukrainischen Schauspieler Oleg Zagorodnii und Tom Prior gezeigt.

„Firebird“ wurde bei seiner Präsentation bei einem Moskauer Filmfestival im homophoben Russland zum Skandal, denn der schwule Liebesthriller basiert auf einer wahren Geschichte aus den 1970ern.

Er erzählt von der wahren Liebesgeschichte zweier Soldaten in Estland, Sergey und Roman, die ihr Leben riskieren, um dem russischen Regime zu entkommen und frei leben zu können. Ein wichtiges Signal an die Welt, dass das dieser Film am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) in den deutschen Kinos startet! Mehr zum Film erfährst du hier bei unserem Interview.