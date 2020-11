Im Berio und bei Welcome Interiors

Gleich zwei Eisen im Feuer hat der Wahlberliner Künstler Fatih Alasalvaroglu in der aktuellen Corona-Krise.

Gerade müssen wir Rücksicht aufeinander nehmen, Infektionsketten verhindern und mehr zu Hause bleiben. Und da beschäftigt man sich dann noch mehr mit dem WIE man lebt.

Ganz wunderbar, dass der Künstler Fatih Alasalvaroglu nun mit dem queeren Team von Welcome Interiors gemeinsame Sache macht und seine außergewöhnliche und edle Kunst dort zum Kauf anbietet.

„Ich begeistere mich tatsächlich für unterschiedlichste Ausdrucksformen, -arten und Materialien. Wichtig ist mir immer, dass ich mich im Akt bzw. Prozess der Arbeit in den Farben und Formen wiederfinde“, verriet uns der in Hanau Geborene einmal im Interview. Man holt sich also echte Kunst mit Herz und Können erstellt in die Wohnung. Gut zu wissen. Und schön.