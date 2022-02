Im Dialog: David Hockneys Landschaften

David Hockney

Der Maler, der sich in seiner Kunst auch immer wieder mit seiner Homosexualität beschäftigte – etwa in dem Bild „We Two Boys Together Clinging“ –, beschwerte sich zuletzt darüber, dass Schwule heutzutage zu konservativ seien ... Um seine Freunde kümmert er sich ganz kreativ: „Ich male jeden Tag auf meinem iPhone Blumen und sende sie an meine Freunde, sodass sie jeden Morgen frische Blumen haben!“