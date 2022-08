Im Garten ÆDEN am Freitag

× Erweitern Foto: M. Rädel Klub, Party, Techno

ÆDEN Lunchbox Candy

Am Schleusenufer steigt am Freitag mit der „Lunchbox Candy“ eine der wohl spannendsten und ungewöhnlichsten Partys der hochsommerlichen Stadt.

Angekündigte Künstler*innen für die queere Italo-Disco-Elektro-High-Energy-Sommerpartynacht sind unter anderem La Schmock, Nancy, VIO PRG, Hannes, Panda und Rainer Sellien.

Los geht es schon recht früh, ab 19 Uhr kann man hier in avantgardistische Welten eintauchen. Und das an interessanter Stelle, ist das ÆDEN doch am Landwehrkanal auf dem ehemaligen Gelände des Clubs Burg Schnabel und im Garten des Chalets angesiedelt.

9.8., Lunchbox Candy, ÆDEN, Schleusenufer, 19 Uhr, aedenberlin.com