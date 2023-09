Im Gespräch mit Fatal Flash

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Fatal Flash ist eine beliebte Berliner Dragqueen

Mitte September ist Berlins Queerbeauftragter Alfonso Pantisano Gast bei der Talkshow von Fatal Flash „Talk With Fatal“ in der AHA-Berlin. Und auch die Diversity- und Queer Beauftragte des Bezirksamts Lichtenberg von Berlin, Sabine Pöhl.

Der Einlass in der queeren Institution AHA-Berlin (Monumentenstraße 13) ist ab 18 Uhr. Die Show, die auch auf YouTube zu sehen sein wird, startet um 19 Uhr.

Über Alfonso: Viele werden den Wahl-Berliner Alfonso Pantisano (geboren 1974 in Waiblingen in Baden-Württemberg) schon von seiner Arbeit bei Enough Is Enough!, der SPD oder dem LSVD Deutschland kennen, seit 2023 ist er auch die „Ansprechperson und das Sprachrohr für die queeren Communitys in Berlin“. Am 15.9. ist Pantisano nun bei Fatal Flashs Talkshow dabei. Hier geht es zu den bisherigen Shows: www.youtube.com/TalkWithFatal