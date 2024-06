Im Juli geht sie wieder los: die „Fashion Week“

× Erweitern Foto: M. Rädel Riccardo Simonetti, Fashion Week – Kilian Kerner Auch Riccardo Simonetti ist hier immer gerne mit dabei

Expand Foto: M. Rädel Kilian Kerner Fashion Week Rafael Gareisen Besonders Stars wie Designer Kilian Kerner locken andere Vips an

Wichtig sei auch im Sommer 2024 die „Förderung von besonderem Talent, Nachhaltigkeit und Kreativität“, so die Pressestelle der Fashion Week Berlin. Das macht Lust, sich mit dem (tollen!) Modezirkus zu beschäftigen, oder? Los geht es am 1. Juli, am 4. Juli endet die Modewoche dann – und hat hoffentlich für viel Inspiration und Events gesorgt!

„Die Berlin Fashion Week ist weit mehr als ein Schaufenster für neue Trends – sie ist eine Plattform für Vielfalt und fördert Community-Building, Innovation und Integration. Der Anspruch der Nachhaltigkeit, eine herausragende Qualität der Kollektionen und ein einzigartiger Brand-Mix machen die Berlin Fashion Week auch diesen Sommer wieder zu einem wichtigen Branchen-Ereignis, das die Werte von Freiheit und Toleranz verkörpert wie kaum ein anderes“, so etwa vorab Franziska Giffey, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe über die bunten Modetage. „Besonders hervorheben möchte ich die anhaltende Unterstützung für ukrainische Designerinnen und Designer, die hier eine Bühne und ein Sprungbrett zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit finden. Diese Unterstützung bekräftigt unsere anhaltende Solidarität und unseren Ansatz der Förderung von Kreativen mit den unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen.“ Wir finden: Berlin macht das richtig gut. Und tut dabei Gutes.

Wir sind auch auf Instagram: