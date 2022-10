Im KNAST: Verdi, Glööckler und Mozart

× Erweitern Bild: Lars Deike

Foto: M. Rädel The Knast Erbaut wurde die Anlage zur Kaiserzeit

Der Künstler Lars Deike, Janina Atmadi und der prideART Berlin e. V. laden Ende Oktober in das denkmalgeschützte ehemalige Gefängnis, um mit Oper, Bildkunst und Queerness zu erfreuen. Ausgestellt wird auch dieses Lars-Deike-Bild von Herrn Harald Glööckler.

Auf Social Media und online verraten die Kurator*innen mehr über dieses ungewöhnliche Klassik-Event am 29. und 30. Oktober in historischen Mauern namens „Nachts im Knast“: „Wo einst Verbrechen verbüßt wurden, laden heute Melodien von Verdi, Strauß, Offenbach, Mozart, Gounod, Dvorak, Purcell und anderen zu einem besonderen Abend und nächtlichem Erschauern ein. Wie in deren Opern – Maskenball, Faust, Don Giovanni, Zauberflöte, Der Liebestrank und Rusalka – reicht an diesem Abend das diabolisch Sündhafte dem süßen Sehnen die Hand. Lasst Euch von Sängern der Staatsoper Unter den Linden verzaubern.“ www.eventbrite.de/e/oper-nachts-im-knast

Über die Location: Das imposante ehemalige Gefängnisgebäude in der Söhtstraße 7 wurde 1906 erbaut, ist architektonisch unheimlich spannend: Unter anderem George Clooney und Moritz Bleibtreu drehten hier schon. Eine wunderbare Chance für queere Kreative, ihre Kunst zu machen, zu zeigen und damit für Kunstgenuss und Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community zu sorgen. Geplant sind Filmvorführungen, monatliche Ausstellungen und regelmäßige Happenings. prideART.eu