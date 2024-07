Bis die Freitagssonne aufgeht ...

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Anna Bolika aka Artur Von Prachtvoll-Triumph steht in der Tradition großen Bühnenkünstler*innen – und ist gerne bei Chantal

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Chantal und ihr Jordaen aka Melania

Denk nicht, dass die Party um 5 Uhr morgens vorbei ist ... Superglam-Diva Chantal feiert heute wie – außer während der Corona-Pandemie – eigentlich jeden Donnerstag seit 1999 wieder ihr „Haus der Schande“. Eine House-Dance-Party mit Show, die sogar schon Katy Perry anlockte.

Chantal vereint jeden Monat die extreme Mischung aus Alleinunterhaltern, die an der Theke tanzen, Kerlen, die im Darkroom Spaß haben wollen und Pornostars im Partywahn. Um 2 Uhr morgens gibt es eine Show! Und so wichtig wie das Showprogramm ist auch das, was hinter, neben und unter den Kulissen abgeht. Sympathische Queers, Filmstars, Dragqueens und Jungs, die von VIP-Tickets lallen. Ein Muss für alle, die das Ungewöhnliche lieben.

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, Revaler Str. 99, RAW-Gelände, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

