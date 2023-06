In der Hasenheide in Neukölln: „Ediths Sommernachtstraum“

× Erweitern Foto: J. Hartmann

Foto: J. Hartmann Vormerken: Im September wird Ades 60 – und das wird groß gefeiert

DER Star der Berliner Dragqueen-Szene ist ein urkomische Original, das auch auf der Festivalbühne begeistert: Ades Zabel aka Edith Schröder. Da die Karten immer schnell weggehen, preisen wir schon jetzt dieses Juli-Happening an.

„Ediths Sommernachtstraum“ wird am 16. Juli im Rahmen des „Kultursommerfestivals Berlin“ ab 12 Uhr einen ganzen Tag lang für queere Sichtbarkeit sorgen und die Zuschauer*innen lachen und tanzen lassen.

Schriftlich verrät das Team des BKA Theater dazu: „Mittags werden Kinderprogramme dargeboten, am Abend zelebrieren Ades Zabel, Biggy van Blond und Bob Schneider mit zahlreichen BKA-Künstler*innen eine vielfältige Mixshow auf der großen Bühne. Der Eintritt ist beim Kultursommerfestival frei, Einlasstickets gibt es direkt im BKA-Vorverkauf oder per E-Mail mit dem Betreff SOMMERNACHTSTRAUM FÜR ALLE an tickets@bka-theater.de.“