In wenigen Wochen: „Queer & Friends – Festival der Liebe“

× Erweitern Foto: Rouven Kühbauch Danjel Zarte

Expand Foto: M. Rädel Kind Einhorn LGBTIQ*-Sichtbarkeit ist immer wichtig und richtig.

Via E-Mail meldete sich der Gastronom und Queeraktivist Danjel Mirko Zarte vom Restaurant Das Hoven (Pflügerstr. 19) und den Bars Grosse Freiheit 114 (Boxhagener Str. 114) und Kleine Freiheit (Nansenstr. 31) bei uns. Er hatte schöne Nachrichten – und eine Bitte!

„Anfang des Jahres haben wir den gemeinnützigen Verein Queer & Friends gegründet, und jetzt organisieren wir unser erstes Straßenfest mit dem Titel Queer & Friends – Festival der Liebe. Am 14. Juni von 12 bis 22 Uhr und am 15. Juni von 12 bis 20 Uhr werden wir in der Pflügerstraße vor dem Hoven, Infostände und eine Bühne präsentieren. Ziel ist es weiterhin, Awareness für queere Themen zu schaffen, aufzuklären, sich auszutauschen und zu vernetzen sowie Organisationen, Vereine und Gewerbe im Kiez vorzustellen und einander näherzubringen“, so Danjel.

Expand Foto: M. Rädel Kaey Betty Auch Kaey (links) gehört zum Das-Hoven-Team, ihre Freundin Betty ist immer gerne da.

Eine wirklich schöne Idee! Und alle können sich einbringen: „Dabei möchten wir gerne eure Unterstützung! Diese kann vielfältig sein: Ihr könntet einen Stand mieten und euch oder eine Organisation vorstellen. Ihr könntet zum Bühnenprogramm beitragen – von Lesungen über Diskussionsrunden bis hin zu Performances jeglicher Art ist alles denkbar. Oder ihr könntet Spenden beisteuern, sei es in Form finanzieller Unterstützung oder auch Manpower, etwa bei Aufbauhilfen, als Security-Personal oder im Awareness Team. Bitte seid so nett und meldet euch schnellstmöglich mit Ideen bei uns – es bleibt nicht mehr viel Zeit“, so der queere Gastronom. Seinen Aufruf verbreiten wir gerne! www.dashoven.de

