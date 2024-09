Innehalten, sich erinnern

× Erweitern Foto: M. Rädel Haus Schwarzenberg / Galerie Neurotitan / Eschschloraque Rümschrümp „Im Anne Frank Zentrum {...} ist die ständige Ausstellung »Alles über Anne« zu sehen. Die Ausstellung erzählt die Lebensgeschichte Anne Franks und informiert über die Zeit, in der sie gelebt hat. Sie erklärt, wieso Anne Franks Tagebuch heute so berühmt ist und zeigt, dass ihre Gedanken noch heute aktuell sind.“

Expand Foto: M. Rädel Haus Schwarzenberg / Galerie Neurotitan / Eschschloraque Rümschrümp Das denkmalgeschützte Haus Schwarzenberg wurde 1995 vom Schwarzenberg e. V. auf Initiative einiger Mitglieder der Künstlergruppe Dead Chickens gemeinsam mit weiteren Kunst- und Kulturschaffenden gegründet

Es ist immer viel los tagsüber – und nachts vor den Bars und (weniger gewordenen) Klubs – in Berlins schöner Mitte.

Aber auch inmitten dieses wilden Treibens, inmitten dieser Mischung aus Kunst, Hipstern, Konsum und Avantgarde gibt es sich noch, die kleinen Oasen inmitten Stadt. Zum Beispiel das Haus Schwarzenberg, die Galerie neurotitan, das Eschschloraque Rümschrümp. Alle vereint in einer Adresse, direkt neben den Hackeschen Höfen (großes Bild ganz oben), aber so richtig anders. Denn hier wird Street-Art, der Underground und auch das Erinnern hochgehalten und gelebt. Das Erinnern an die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten, die das jüdische Viertel versuchten auszulöschen. Genau hier. Und deswegen ist hier das Anne Frank Zentrum am Hackeschen Markt.

× Erweitern Foto: M. Rädel M-BIA Kaum zu glauben, aber hier im M-BIA in der Dircksenstraße 123 wurden auch schon queere Partys gefeiert. Sogar die schwule Fetisch-Szene hatte hier schon ihren Spaß!

× Erweitern Comic-Fans aufgepasst! Die Vernissage der Werkschau zu „10 Jahre Bilderberg Underground Comix Konferenz Berlin“ in der Galerie neurotitan findet am 12. Oktober um 18 Uhr statt

Besuch uns auf Instagram: