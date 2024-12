Potsdam: Kunstgenuss statt Winterblues

× Erweitern Foto: C. Cirstea

Woohoo! Zum Jahresbeginn 2025 wird es artistisch! An fünf Wochenenden dreht sich in der Schiffbauergasse wieder alles um den zeitgenössischen Zirkus mit Artistik, Comedy und Magie.

Gemeinsam mit dem Waschhaus präsentiert das T-Werk von Mitte Januar bis Anfang März mit dem fünften Potsdamer Winterzirkus ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.

Mit Zirkuskunst und theatralischer Finesse entführt RITA das Publikum auf eine wunderbare Reise, auf der Teetassen in der Luft tanzen und Teebeutel sich auf dem Trapez magisch verwandeln. Inspiriert vom Surrealismus erzählt das Duo Rita & Rita von RITA, einer faszinierenden Figur, die ihren Trost im Elixier Tee sucht. Mit Humor und schwindelerregender Akrobatik erzählt die Show 20 Years Later, Still Here! von den Höhen und Tiefen eines Lebens im Showgeschäft, vom Glanz und Glamour bis hin zu unzähligen Stunden des Probierens. Die Show ist eine wilde Spritztour zweier Frauen durch die Zirkuswelt und Geschichte einer Freundschaft, die die Zeit überdauert hat. Inside Juggling ist eine multimediale Jonglage-Show: rasant, komisch und virtuos. Mit Keulen, Selfiesticks und Live-Projektionen verdreht die Künstlerin Liza van Brakel die Wahrnehmung der Zuschauenden. Sie entführt das Publikum in eine Welt bunter Bilder und visueller Manipulationen, voll unerwarteter Momente und choreografischer Raffinesse.

10.1. – 1.3.2025, „Winterzirkus“, T-Werk und Waschhaus Arena, Potsdam, ticket@t-werk.de und www.t-werk.de

