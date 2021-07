× Erweitern Grafik: Internationalistische Queer Pride Internationalistische Queer Pride „Wir wollen unsere Welt auf revolutionäre Weise umdenken: in unseren Herzen, Köpfen, Körpern, Freund:innenschaften und Beziehungen“

Es ist immer schwer, die extrem diverse, große und in Teilen auch sehr engagierte Community zusammenzubringen. Der CSD Berlin hat das dieses Jahr ganz wunderbar hinbekommen, nächsten Samstag wird mit über 30 Redner*innen demonstriert.

Aber nicht nur auf der Strecke von der Leipziger Straße über den Potsdamer Platz, das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen hin zum Nollendorf-Kiez (wir berichteten), auch in Neukölln wird demonstriert. Und zwar „für den antirassistischen, antikolonialen und antikapitalistischen Freiheitskampf“. Was im Umkehrschluss nicht bedeuten darf, dass der große CSD diesen wichtigen Ideen und Gedanken nicht entspricht!

Aber die Neuköllner Szene will eben ihr eigenes Zeichen setzen – immerhin einige Stunden NACH Beginn des großen CSDs, man nimmt also womöglich Rücksicht. Demonstriert wird hier für Body Positivity, für Palästina, gegen Islamophobie und gegen Frontex. Los geht der „Internationalistische Queer Pride für den antikolonialen, antirassistischen und antikapitalistischen Freiheitskampf“ am 24. Juli um 17 Uhr am Hermannplatz in Kreuzkölln, die Queers demonstrieren dann Richtung Oranienplatz.

