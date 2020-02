Gegen Intoleranz, Homophobie und Rassismus

× Erweitern Foto: M. Rädel Festsaal Kreuzberg

Foto: M. Vass Festsaal Kreuzberg

Im Festsaal Kreuzberg zeigt vom 20. März bis zum 22. März das „Psicotrópicos Festival“ die gerade angesagtesten Musiker und Kunstschaffenden aus Brasilien, deren vielfältige Kunst in Kontrast zur repressiven Politik der Bolsonaro-Regierung steht.

Das „Psicotrópicos Festival“ Ende März in Kreuzberg beweist anhand der Kunst, dass Vielfalt schön ist und dass eine vielfältige Gesellschaft Spaß macht. „Das Festival feiert die brasilianische Vielfalt und Offenheit mit 16 musikalischen Projekten, Performances, Filmen, Comic-Kunst, Gastronomie, Workshops, Diskussionen und Kinderaktivitäten“, verraten die Veranstalter. „Eines der wohl aufsehenerregendsten Highlights ist OXA, die Transgender-Künstlerin, die in Deutschland in der TV-Show The Voice of Germany für Aufsehen gesorgt hat.“ Klingt nach einem schönen Start in die Festival-Saison 2020, wir sind gespannt.

20. – 22.3., Psicotrópicos Festival, Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, U Schlesisches Tor, der Beginn am 20.3. ist um 22:30 Uhr, am 21. und 22.3. jeweils um 12 Uhr, www.facebook.com/psicotropicosfestival

OXAs grandioser Auftritt mit Elton Johns Hit: