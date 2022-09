Yeah! DJ HERZBEAT live im „Irrenhouse“

× Erweitern Foto: M. Rädel Gastgeberin Nina Queer und Paul Paillette

cassiopeia Berlin, Irrenhouse Das cassiopeia, die coole Heimat des „Irrenhouse" auf dem RAW-Gelände

Einer DER angesagten Schlager-DJs legt im spätsommerlichen September auf dem RAW-Gelände im #Irrenhouse los: der einst in Wolfsburg geborene DJ Herzbeat. Natürlich nicht alleine, mit angekündigt werden auch unter anderem Bürger Pe und Paul Paillette.

Um 2 Uhr am Sonntagmorgen wird es in bester Tradition eine Travestie-Revue geben, wie sie Berlin seit seligen „Chez Nous“-Zeiten nicht erlebt hat. Flitter, Glitzer, Glamour, Make-up und ein Rausch der Farben und Bewegung. Davor und danach sorgen DJs wie ESBEE, DOLLHEUER und Herr Croco für beste Musik zum Tanz. House, Pop, Hits, alles dabei.

DJ Herzbeat

Der tätowierte Herzbeat weiß als DJ, wie man Stücke so mischt, dass klubbige Unterhaltung rauskommt. „Ich bin glücklich, wenn die Leute glücklich sind!“ – das ist sein DJ-Motto. 1980er, 1990er, Pop, R ’n’ B, Eurodance und Rock. Da hat er wohl die größte Bandbreite in der queeren Szene. Trotzdem klingen die DJ-Sets von ihm nicht beliebig! DJ Herzbeat veröffentlicht zudem erfolgreich Schlager, 2020 erschien sein Albumdebüt „Dancefieber“. Heute kehrt er zurück zu seinen Wurzeln, trotz Erfolg in den Charts legt er da wieder los, wo er angefangen hat, in der LGBTIQ*-Community. Schön! Das freut auch das Ninchen ...

17.9., „Irrenhouse“, cassiopeia, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr