Das „Irrenhouse“ im November

Keine Angst vor dem angeblich so düsteren und aufs Gemüt drückenden Herbstmonat November muss man als Berliner*in haben, denn im cassiopeia im Friedrichshain wird am 19. November ausgelassen gefeiert. Nach dem sehr erfolgreichen Start im Oktober natürlich wieder mit Ella Kunty (kleines Bild rechts) als Karaoke-Stern im extra großen Partyzelt im Klubgarten.

Also noch eine Möglichkeit mehr, queeren Spaß zu haben! In den Klubräumen selbst erwarten dich Gastgeberin Nina Queer und ihr Team und viele, viele tolle Dragqueens, zudem jede Menge Pophits von Künstler*innen wie Ava Max, Sam Smith und auch mal Ace of Base – "It's a beautiful life!".