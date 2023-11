Auf Liebe eingestellt

× Erweitern Foto: M. Rädel Im Oktober war die Hamburger Dragqueen Amanda Cox (Bildmitte) mit dabei

Foto: M. Rädel Irrenhouse Modestern Rolf hat hier immer Spaß

Die populäre Dragqueen, „Radio Energy“-Kolumnistin, Buchautorin, Moderatorin, das selbst ernannte Brauereipferd Nina Queer ist „in the mood for love“, – und freut sich auf dich in ihrem November-„Irrenhouse“.

Hier wird am 18. November dann auch das große Berlin-Comeback von BayBJane gefeiert! Die Theater- und Ibiza-Legende legt hier mit ihrem „Flaschendrehen“ los. Und das ist ebenso legendär wie BayBJane selbst ...

Um 22 Uhr öffnen sich die Pforten zur Party, wer nicht anstehen will, der/die kann hier die Tickets vorab kaufen. Angekündigte DJs sind unter anderem Muskelmodel aleXio und Dragqueen Amy Strong. Gegen zwei Uhr morgens startet die Show, eine glitzernde Travestierevue, die den punkigen Geist der LGBTIQ*-Bewegung mit dem Glamour der 1920er verbindet. Mit dabei ist natürlich auch die frisch gewählte „Miss Irrenhouse“.

18.11., „Irrenhouse – In the Mood for Love“, cassiopeia, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr

× Erweitern Foto: M. Rädel Raven.Van.Krueger