„Everybody Comes to Ninawood“ – Klubnacht auf dem RAW-Gelände

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse 2022 August DJ Divinity und DJ Bürger Pe (rechts im Bild)

Das „Irrenhouse“ der Berliner Dragqueen Nina Queer freut sich am 21. September auf dich! Mit am Start ist unter anderem DJ Bürger Pe. Und das schon seit über 23 Jahren, denn Nina und ihr Bürger legten schon zur Jahrtausendwende zusammen los.

Die zwei Klubgrößen und das gesamte „Irrenhouse“-Team werden in dieser Nacht im cassiopeia Berlin auf dem RAW-Gelände wieder einen ganz eigenen Kosmos erschaffen. Glamour, Tanz, Disco, House und Queers samt Freund*innen. Vereint in einem Festival der Liebe! Angekündigt werden zudem die DJs U-SEVEN und ZARO sowie DJ ELEETE (großes Bild oben, Bildmitte), mikki_p (SchwuZ) und DJ Fuego. Der Höhepunkt der Nacht ist natürlich wieder die Travestieshow um 2 Uhr morgens – kann der Spätsommersonntag besser eingeläutet werden? Nø. Das Motto der Nacht ist „Everybody Comes to Ninawood“ – eine liebenswerte Hommage an Madonnas Top-10-Hit „Hollywood“ und natürlich an die seit Jahrzehnten gehypte Traumfabrik selbst. Passt!

Immer am dritten Samstag im Monat: „Irrenhouse“, cassiopeia, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr, aboutix.de/event/irrenhouse-21-09-24

× Erweitern Foto: M. Rädel Queerstreet Festival, Irrenhouse Die Gastgeberin ist bereit für dich ...

× Erweitern Foto: M. Rädel Queerstreet Festival, Irrenhouse ♫ „Everybody Comes to Ninawood“

