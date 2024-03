„It’s Britney, B*tch!“ im SchwuZ

×

Britney Spears 2001

Bis zum (unfreiwilligen **) Rückzug 2020 landete die Homo-Ehe-Befürworterin viele Charterfolge, unter anderem „Toxic“, „Gimme More“, „Oops ... I Did It Again“, „Scream & Shout“ sowie „Womanizer“ und natürlich „...Baby One More Time“. Zusammen mit Elton John gelang ihr 2022 erneut ein Welthit: „Hold Me Closer“ .

** Britney Spears war seit 2008 entmündigt, Ende 2021 erlangte sie ihre Selbstständigkeit zurück