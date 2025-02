„Italorama Bar“ – Italo Disco im Berghain

× Erweitern Foto: M. Rädel

Expand Nicht immer waren die zu sehen, die wirklich sangen. Da waren die Produzent*innen von Italo Disco schon vor Milli Vanilli clever ...

Ende der 1970er, vor allem Anfang der 1980er war Italo Disco das ganz große Ding in den Charts und Radios. „Happy Children“ von P. Lion oder auch etwas später „Aliens“ von Radiorama und natürlich „Tarzan Boy“ von Baltimora, „Comanchero“ von Moon Ray (aka Raggio di Luna) sowie der „Happy Song“ von Baby's Gang – dieses Lied wurde bei uns allerdings erst in der Version von Boney M. zum Top-10-Hit – waren Chart-Erfolge, die sogar später Eurodance und House (mit-)beeinflussten.

Das Team vom Berghain nimmt sich am Freitag dieser Woche dieser Musikart an und fährt da auch ganz groß auf. So ist bei „Italorama Bar“ zum Beispiel Denise Bonfanti von anfangs erwähnter Baby's Gang live zu erleben. Und Künstler*innen wie Fabrizio Mammarella, Franz Scala b2b Giulia Gutterer und Leo Mas. Los geht es am 7. Februar in der Panorama Bar im Berghain (Am Wriezener Bahnhof. S Ostbahnhof) um 22 Uhr.

Wissenswertes über die Location: Das Berghain ist seit 2004 ein international bekannter und populärer – recht queerer – Techno-Klub. Ein ehemaliges DDR-Fernheizwerk aus den 1950ern, das zum Klub umgestaltet wurde, hier finden aber auch Ausstellungen statt, etwa das „Tom of Finland Art & Culture Festival“ (wir berichteten). www.berghain.de

