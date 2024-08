„Jack Your Body“ ☆ Honey Dijon

× Erweitern Foto: M. Rädel Berghain

Expand Honey Dijon Geboren wurde DJ (Miss) Honey Dijon in Chicago, jetzt lebt die Trans-Aktivistin in New York und Berlin. Bekanntheit erreichte sie ab 2010, als Peter Rauhofer sie förderte, der große Durchbruch kam 2019, als sie Madonnas „I Don't Search I Find“ vom Nummer-1-Album „Madame X“ remixen durfte.

„Jack, jack, ja-jack, jack your body“ – Steve "Silk" Hurleys House-Klassiker aus dem Jahr 1986 ist Partyname und Motto Ende August im Berghain. Damit ist auch schon mal klar, was für Musik es auf die Ohren geben wird: House.

Warum House House heißt? Nun, der erste Klub, der sich dieser Musikart widmete, war das Warehouse in Chicago! Am 23. August sorgen Fatima Koanda, Luke Solomon und Gastgeberin Honey Dijon ab 22 Uhr für beste Vibes und Grooves in der Panorama Bar des 20 Jahre alten Klubs Berghain (Am Wriezener Bahnhof, S Ostbahnhof).

Etwas House-Wissen: Die stampfende Synthie-Musik namens High Energy und der kühle Elektro à la Kraftwerk fingen ab Mitte der 1980er an, sich mehr und mehr gegenseitig zu befruchten. Als Einfluss nicht zu unterschätzen ist auch Disco (mit all den Geigen). Vor allem in Detroit und Chicago produzierten DJs wie Frankie Knuckles, Kevin Saunderson und Steve „Silk“ Hurley Tracks, die weltweit in der Klubwelt einschlugen und das Phänomen House bekannt machten. „Love is shining / Life is thriving / In the good life / Good life“...

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Besuch uns auf Instagram: