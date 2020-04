Jade Pearl Baker: Jetzt streamt sie

× Erweitern Foto: M. Rädel Jade Pearl Baker

Am 15. April präsentiert die durch „The Voice of Germany“ populär gewordene Diva ihr Programm „Badeperle@BKA – das Wunschkonzert“ als Stream.

„Ich singe seitdem ich denken kann, wahrscheinlich schon immer. Zum Beispiel in der Badewanne, und irgendwann dachte ich mir: Mensch, da kommen vier Oktaven aus mir raus ... Mit sechs Jahren ging es los, erst einmal Casting für das Theater des Westens, später Komische Oper ...“, verriet uns die – ziemlich große – Berliner Sängerin einmal im Interview.

Und da alle Kulturstätten aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen sind, erleben wir Jazz-Fan Jade Peal Baker nun als Streaming-Event, am Klavier begleitet von Felix Roßkopf. Los geht es im BKA Theater am 15. April am Mehringdamm um 20 Uhr. Und zwar genau hier.