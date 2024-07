Jade Pearl Baker – „Celebrate the Queens“

× Erweitern Foto: M. Rädel Jade Pearl Baker Jade: große Stimme, großes Herz

Expand Foto: M. Rädel Mögen sich: Jade Pearl Baker und Nikita Vegaz (links)

Die Sängerin Jade Pearl Baker, bekannt aus unter anderem „The Voice of Germany“, „Chantals House of Shame“ und dem BKA Theater, präsentiert am Samstag ihre erste Single live in Berlin!

Ihr discoides Lied feiere die „legendäre Berliner Drag-Kultur“ und habe zudem einen politischen Anspruch. Und ja, Dragqueens sind immer politisch, solange sich Menschen noch daran stören, dass „Männer“ „Frauenkleidung“ tragen oder sich nicht dem Stereotyp des Mannes entsprechend verhalten (wir berichteten). „Berliner Drags, egal wie sie sich nannten, haben unsere Gesellschaft verändert und tun dies bis heute. Doch für queere Menschen wird der Wind wieder rauer, das spüren wir auch in Berlin. Die reaktionären Kräfte, die weltweit die liberalen Gesellschaften angreifen, haben sich Dragqueens als Zielscheibe für ihren Kampf ausgesucht. Dagegen müssen wir uns wehren, wir müssen alle gemeinsam unsere Dragkultur schützen. Und das tun wir am besten, indem wir sie feiern.“ so Jade Pearl Baker dazu. Ganz richtig! Die Veröffentlichung von „Celebrate the Queens“ wird morgen in Berlin, auf dem „30. Lesbisch-schwulen Stadtfest“ um 17:25 auf der Stadtfest-Bühne A in der Eisenacher Straße, gefeiert! Hier ist das Video: