Wohlfühlprodukte fürs Jahr der Schlange „Hebi-doshi“

Expand Foto: www.lush.com LUSH Genau schauen: Das ist eine Badebombe in Form einer Schlange

In Japan richtet #mensch sich seit der Einführung des Gregorianischen Kalenders gegen Ende des 16. Jahrhunderts nach dem westlichen Neujahr. Das japanische Jahr der Schlange hat also am 1. Januar begonnen und endet dann am 31. Dezember.

Warum wir dir das erklären? Weil LUSH mit seiner neuen „Lunar New Year“-Kollektion exklusive, wie immer fair und nachhaltig produzierte Wohlfühlprodukte am Start hat, um dies mit dir zu feiern. „Das Jahr der Schlange symbolisiert Erneuerung und Wachstum“, so das Team des Kosmetik- und Wellness-Herstellers. „So wie eine Schlange ihre Haut abstreift, ist es an der Zeit, alles, was einen zurückhält, loszulassen und Platz für neue Möglichkeiten zu schaffen“ – und das geht recht gut, wenn es genussvoll passiert, etwa im heimischen Badezimmer. Zwei Produkte haben uns besonders gefallen. Die Knisterbrause-Badebombe „Rebirth“ mit Wildorangen- und Limettenöl zum Beispiel. Und Zuckerpeeling „Swirl of Happiness“, das dich mit den Zuckerkristallen sanft von alten Hautschuppen befreien soll und mit Bio-Kakaobutter und nativem Kokosnussöl die Hauterneuerung anregen wird. www.lush.com

