Janet Jackson steht im Fokus!

× Erweitern Foto: M. Rädel mikki_p DJ mikki_p kümmert sich heute Nacht um die 1970er

Foto: @tessa.camilla TrustTheGirl Und trust.the.girl widmet sich den 1980ern

Künstler*innen wie DJ mikki_p, Edith Schröder, Daddy Disco, Sergio Wow und Miss Debra Kate feiern Janet Jackson.

Die 1966 geborene Sängerin landet seit den 1980ern immer wieder Hits, etwa „Miss You Much“, „Together Again“, „What Have You Done for Me Lately“, „If“, „Nasty“, „Whoops Now“ und „All for You“ wurden zu Welthits. Die kleine Schwester von Michael Jackson ist schon längst aus dem großen Schatten der Familie rausgetanzt und ist eine erfolgreiche Sängerin. In den 1970er- und 1980er-Jahren war Janet auch als Schauspielerin bekannt. All das und noch viel mehr wird am 2. September bei der „bump!“ im SchwuZ gefeiert.

2.9., „bump! Das Retro Studio“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, der Einlass ist ab 22:30 Uhr