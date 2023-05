KULTUR: Jannik Schümann liest Florian Gottschick

× Erweitern Fotos: @jannik.schuemann, M. Rädel Bekannte Filme und Produktionen mit dem Queer sind unter anderem „Sisi“, „Die Mitte der Welt“, „tatort: Gegen den Kopf“, „Monster Hunter“, „Charité (Fernsehserie)“ und „Mein Sohn Helen“

Foto: M. Rädel Berlin, Kulturbrauerei Auch die Location ist spannend: Los geht die Geschichte der Kulturbrauerei schon 1842

Anfang Juni liest der erfolgreiche queere Schauspieler Jannik Schümann aus Florian Gottschicks gefeiertem Buch „Damals im Sommer“. Und das tut er an einem besonders im Sommer besonders schönen Ort, der Kulturbrauerei.

Das Buch des Filmregisseurs, Drehbuchautors und Romanautoren aus Frankfurt am Main erzählt eine ganz wunderbare – schwule – Geschichte vom „ersten Mal“, von Sehnsucht, vom Erwachsenwerden und von Frankreichs sonnenbeschienenen Stränden.

Über „Damals im Sommer“ wird schriftlich verraten: „Ein Sommerurlaub Ende der 90er, zwei Brüder mit ihren Eltern am Meer. Der eine knapp 17, vorlaut, sportlich und schon erfahren im Umgang mit Mädchen; der andere 15, oft in Gedanken versunken, schüchtern und ohne Sixpack. Doch alles wird anders, als der Jüngere am Strand dem geheimnisvollen Franzosen Philippe begegnet. Dieser fasziniert ihn auf eine Weise, die er schwer einordnen kann: mit seinem Lächeln, seinen Segelohren, seinem muskulösen Körper. Am letzten Ferientag geschieht das Undenkbare und doch insgeheim so Ersehnte: ...“ Am 5. Juni ab 20 Uhr im Maschinenhaus der Kulturbrauerei zu erleben, die Karten kosten an der Abendkasse 14 Euro.

