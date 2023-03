Jetset und Underground – das Haus der Schande

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Liebenswert: Destiny Drescher

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Liebt Cher: Gitti Reinhardt

Auf dem RAW-Glände ist der Suicide Club mit all seinen Rave-Veranstaltungen die international wohl bekannteste Adresse. Jede Woche Donnerstag öffnen sich hier aber auch die Türen zum housigen „Chantals House of Shame“, am 23. März ist Raven.Van.Krueger (großes Bild ganz oben) live auf der Bühne zu erleben.

Wen wir hier schon trafen? Die Dragqueen Destiny Drescher zum Beispiel, DJane Gitti Reinhardt oder auch den immer nackten Pullermann ...

Die Party ist seit 1999 einer der wenigen Orte in Berlin, an denen sich die mittlerweile recht unterschiedlichen Communitys innerhalb der Berliner LGBTIQ*-Community wirklich mischen. Von gerade 18 Jahre alt bis über 70, von nicht binär über „normal“ bis hin zur Dragqueen feiert #mensch hier zum Vocal House Beat. Are you ready to fly?

Immer donnerstags: Chantals House of Shame, Suicide Club, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, ab 23:15 Uhr