Joko Koma wirbt fürs Berghain

Foto: M. Rädel Joko Koma

Der Techno-Klub im Friedrichshain hat einen neuen Markenbotschafter. Für den sommerlichen Juni im Berghain wirbt der populäre Performance-Künstler Joko Koma. Hier erfährst du mehr.

Joko Koma wurde 1974 in Bayern geboren und kam in den 1990ern nach Berlin, um fortan die Kunst- und Klubwelt der Hauptstadt zu bereichern. Seine auch von Leigh Bowery inspirierten Outfits waren im Nachtleben zuerst bei Nina Queers „Irrenhouse“ zu sehen, es folgten weitere Kunstprojekte und ein Buch (wir berichteten).

„Natürlich habe ich über die Jahre eine Entwicklung durchgemacht. Ich hatte mich vorher auch ein paarmal als Transe ** versucht, aber wollte eigentlich nie eine Frau sein und finde, dass es in Berlin genug gute Imitatoren gibt“, verriet uns der Wahl-Berliner einmal im Interview.

Über seine Kunst erzählte uns Joko Koma: „Das Komische ist, ich fühle mich nie verkleidet. Ich habe schon als Kind aus Stoffresten Puppen genäht. Es war nie meine Absicht, dich zu erschrecken, aber genau dort fing es damals erst richtig an. Das Irrenhouse war für mich die perfekte Möglichkeit, meinen Ideen einen Raum zu geben. Dort habe ich mit Barbie Breakout die Tür bzw. die Gästeliste gemacht. Wir hatten ein paar wirklich wilde Looks. Sie ging dann immer mehr in Richtung Glamour, und ich habe meinen Freaklook perfektioniert.“ Für den Juni 2023 ist er – fotografiert von Attila Hartwig, das Gesicht des Berghain. Wir gratulieren!

Über das Berghain: Das Berghain ist seit 2004 ein weltweit bekannter und populärer – recht schwuler – Techno-Klub, übrigens ein ehemaliges Fernheizwerk aus den 1950ern. Das imposante Gebäude im Stadtteil Friedrichshain ist das Nachfolgeprojekt des legendären Klubs Ostgut (1998 – 2003). Hier feiert die Technolektro-Szene gerne unter sich, aber auch Stars wie Kylie Minogue und Lady Gaga gaben hier schon Konzerte. Zum Klub gehört auch das Musiklabel Ostgut Ton.

** gemeint ist: Dragqueen