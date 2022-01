Jonathan Adlers Objekte

× Erweitern Fotos: www.hotelultra.de Jonathan Adler

Foto: www.hotelultra.de Jonathan Adler Vasen und Keksdose mit Nippeln

Ein großartiger Shop an der spannenden Torstraße in Berlins wunderbarer Mitte: Hotel ULTRA. Und dort gibt es Neues.

Über den queeren Designer, dessen Werk es hier zu haben gibt, wird verraten: „Jonathan Adler gibt uns das, was Spaß macht und verpackt es in wunderschöne und faszinierende Formen und Gegenstände. Jemand, der so exzentrisch designt und eine scheinbar endlose Fantasie hat, erregt selbstverständlich Aufmerksamkeit“.

Wir haben uns sofort verguckt in seine Kunst! In die Georgia Keksdose zum Beispiel mit ihren vielen Brüsten. „Kekse und Brüste – was gibt es Schöneres?! Die Georgia Keksdose ist Teil der Muse Kollektion von Jonathan Adler – Porzellan-Träumerei. Inspiriert von der amerikanischen Künstlerin Georgia O'Keeffe (1887 – 1986), Ehefrau und Muse von Alfred Stieglitz“, so das Team von Hotel ULTRA (Torstraße 115) über den Designer einiger seiner neuen Wohn-Accessoires. www.hotelultra.de