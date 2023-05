Jordan Snapper legt im SchwuZ los

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel SchwuZ 2022 Der größte queere Szeneklub Berlins öffnete 1977, 2020 wurde das SchwuZ mit dem Respektpreis ausgezeichnet

Der DJ Jordan Snapper (links im Bild neben Pullermann) sorgt für die Musik bei der sexuell aufgeladenen Party „BUTTCOCKS“. Schon der Name enthält ja „cocks“ und „butt“ ...

„Ein kleiner Flirt auf dem Klo? Ein schneller BJ im Darkroom? Einfach nur die Nacht durchtanzen? Oder ein Hook-up für die Morgenstunden zu Hause? Wir wissen nicht, auf was du bei deiner ganz privaten BUTTCOCKS öffentlich aus bist, es darf aber auch dein kleines Geheimnis bleiben. Sicher ist schon, dass Nachtmenschen auf der Suche nach einem heißen Abenteuer ab sofort ein neues Zuhause haben. Ob Pop-Häschen, harte Techno-Maus oder Bartmädchen, hier kommen alle zusammen und feiern die Freiheit queerer Sexualität“, so das Team des Neuköllner Klub SchwuZ dazu. Jessas! Ebenfalls angekündigt werden noch unter anderem der Musiker aMinus und „BUTTCOCKS Ballet – hosted by Lawunda Richardson“.

27.5., „BUTTCOCKS“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 22:30 Uhr Einlass, 23 Uhr Party