Isa Genzken, Joseph Beuys, Wolfgang Tillmans und auch Martin Kippenberger

Foto: CRONE Berlin GmbH

Foto: M. Rädel Isa Genzken / Chantal Isa Genzken (links) und die LGBTIQ*-Legende Chantal, das Bild entstand vor Corona

Die Werke unterschiedlichster Genres von 50 zum Teil weltbekannter Künstler*innen sind bis Ende April in den vier Standorten von CRONE BERLIN und CRONE WIEN zu sehen.

Mit dabei ist zum Beispiel Spannendes von Wolfgang Tillmans, einem queeren Künstler, der in den 1990ern durch seine Fotografien der deutschen Technoszene berühmt wurde. Und auch Provokantes von Joseph Beuys, der im Mai vor 100 Jahren das Licht der Welt erblickte und bis zu seinem Tod 1986 die weltweite Kunstwelt aufmischte.

Aufgrund der notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist es notwendig, sich vorher anzumelden, dies kann man hier tun: Ausstellungsbesuch.

19.3. – 24.4., Same Same but Different – Art from Germany and Austria, CRONE BERLIN, Fasanenstraße 29, Berlin, CRONE SIDE BERLIN, Tempelhofer Damm 2, Berlin, CRONE WIEN, Getreidemarkt 14, Wien, CRONE SIDE VIENNA, Wallnerstraße 3, Hochhaus Herrengasse, Wien, www.galeriecrone.com