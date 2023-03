Jubiläum: 49 Jahre

× Erweitern Geburtstag

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Auch Fatal Flash (Bildmitte) wirkt bei der AHA-Berlin mit

Alles Gute zum 49. Geburtstag, liebes Team der AHA-Berlin! Im März 1974 bekam die Community endlich eine Anlaufstelle: Die Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft wurde aus der Taufe gehoben. Hier konnten Homosexuelle über den Verein, Interessen- und Hobbygruppen sowie AGs ins Leben rufen und miteinander in Kontakt treten.

Schnell etablierte sich die AHA und die Vereinszeitung AHA-Info erschien. Der Verein engagierte sich auch in der Politik, brachte unter anderem 1979 einen Entwurf eines Antidiskriminierungsgesetzes in Umlauf.

Seitdem hat sich viel getan, 1989 zog man an den Mehringdamm, das Schwule Museum folgte, der Klub SchwuZ kam dazu: der Kiez wurde szeniger, queeres Leben auch öffentlich bemerkbar. Sportgruppen wurden gegründet, Motto-Partys und Theaterstücke gefördert und hier erfolgreich auf die Bretter und Tanzböden gebracht. Die AHA war eine feste Größe im Stadtleben geworden. 2010 ging es für die AHA nach Schönberg, in die jetzigen Räume der Roten Insel, in die Monumentenstraße 13. Diesen Samstag wird ab 20 Uhr in den Geburtstag reingefeiert, für „49 Jahre AHA – lass uns feiern“ angekündigt sind unter anderem Dragqueen Gitti Reinhardt (großes Bild oben), Sängerin Kaey sowie Drag-Aktivistin Sophia Solaris, der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Und nächstes Jahr wird der 50. Geburtstag gefeiert – das wird groß! www.aha-berlin.de